3 – BORDERDANCE, VIADANSE Centre chorégraphique national de Bourgogne-Franche-Comté, Belfort, Belfort

#3 – BORDERDANCE Samedi 24 octobre, 19h30 VIADANSE Centre chorégraphique national de Bourgogne-Franche-Comté, Belfort Territoire-de-Belfort

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-24T19:30:00+02:00 – 2026-10-24T21:00:00+02:00

Fin : 2026-10-24T19:30:00+02:00 – 2026-10-24T21:00:00+02:00

BORDERDANCE – Compagnie Anania * Taoufiq Izeddiou

Création 2026 / Spectacle

À la croisée des énergies et des altérités, Taoufiq Izeddiou interroge ce qui fait danse, au croisement de la danse contemporaine, des rituels gnawoua et de la culture flamenca. Borderdance est le fruit de recherches de longue date pour le chorégraphe marocain, qui associe un groupe d’amateurs aux interprètes pour composer une pièce où la transe – particulièrement celle du flamenco – libère les corps et les esprits.

VIADANSE Centre chorégraphique national de Bourgogne-Franche-Comté, Belfort 3 avenue de l’Espérance 90000 Belfort Belfort 90000 Territoire-de-Belfort Bourgogne-Franche-Comté 03 84 58 44 88 http://www.viadanse.com [{« type »: « phone », « value »: « 03 84 58 44 88 »}] VIADANSE, Centre chorégraphique national de Bourgogne-Franche-Comté, est un espace dédié à la création à Belfort, où la danse contemporaine s’épanouit dans un élan de partage et d’ouverture.

Saison Méditerranée 2026

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