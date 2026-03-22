33ème Salon d’Arts et Peinture de Bourges

7 Boulevard Lamarck Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-09 14:00:00

fin : 2026-05-17 17:00:00

Date(s) :

2026-05-09 2026-05-17

Le Salon international Arts et Peinture de Bourges revient pour une 33ème édition ! Un rendez-vous artistique incontournable au Palais d’Auron. Organisée par les trois Lions Clubs de Bourges, cette exposition caritative réunit une centaine d’artistes venus de tous horizons.

Si vous êtes amateurs de peintures, d’arts, ne manquez pas ce rendez-vous artistique incontournable au Palais d’Auron.

Cet événement réunit de nombreux artistes autour d’une exposition éclectique mettant à l’honneur différentes formes d’expression picturale.

Organisé par les Lions Clubs de Bourges, ce salon à entrée gratuite s’inscrit dans une démarche caritative en faveur des chiens guides d’aveugles.

L’édition 2026 met à l’honneur l’artiste CIEU.

Véritable vitrine de la création artistique française et internationale, le salon met à l’honneur les tendances actuelles tout en révélant de nouveaux talents.

Le public sera invité à voter pour son œuvre coup de cœur, qui recevra le prestigieux Prix du Public Lions décerné à la clôture de l’événement. .

7 Boulevard Lamarck Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire

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English :

The Salon international Arts et Peinture de Bourges returns for its 33rd edition! A not-to-be-missed artistic event at the Palais d?Auron. Organized by the three Lions Clubs of Bourges, this charity exhibition brings together some one hundred artists from all horizons.

L’événement 33ème Salon d’Arts et Peinture de Bourges Bourges a été mis à jour le 2026-03-22 par OT BOURGES