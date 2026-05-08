Bourges

Nuit de la Cathédrale 2026

Place Etienne Dolet Bourges Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 20:00:00

fin : 2026-05-09 23:30:00

Date(s) :

2026-05-09

Une soirée exceptionnelle à la cathédrale de Bourges entre illuminations, visites, concert et ambiance nocturne unique.

La cathédrale de Bourges s’anime à l’occasion de la Nuit de la Cathédrale. Profitez d’une mise en lumière des portails et de la nef, et découvrez le monument autrement grâce à des visites thématiques, dont une visite de la crypte accompagnée de chants grégoriens.

À 22h, laissez-vous porter par un concert mêlant la Schola Saint-Étienne, un ensemble de cuivres et l’orgue. La soirée se prolonge avec un lucernaire après le concert. En parallèle, le Photo Ciné Club du Berry propose une exposition photographique sur le parvis des Métiers. .

Place Etienne Dolet Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 65 41 28 amiscathedralebourges@neuf.fr

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English :

An exceptional evening at Bourges Cathedral, with illuminations, tours, concerts and a unique nocturnal atmosphere.

L’événement Nuit de la Cathédrale 2026 Bourges a été mis à jour le 2026-05-04 par OT BOURGES