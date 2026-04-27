Bourges

Concert Absolument Jazz Romane et Juan Trio

16 Rue Jacques Cœur Bourges Cher

Tarif : 10 – 10 – 20 EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 17:00:00

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Un voyage musical vibrant au cœur des sonorités latino-américaines avec le trio Romane & Juan au Théâtre Jacques Cœur.

Dans le cadre du 8ème concert Absolument Jazz , la Cie After The Crescent accueille le trio Romane & Juan au Théâtre Jacques Cœur.

Ce projet musical, né de la rencontre entre artistes français et argentins, rend hommage aux grandes figures du répertoire latino-américain telles que Mercedes Sosa, Violeta Parra ou Chavela Vargas. Porté par la voix et les percussions de Romane Déconfin, la guitare et les compositions de Jean Pouyé, et la contrebasse de Louis Prado, ce concert propose une immersion sensible et dépaysante. Une invitation au voyage, entre traditions et émotions, au cœur des musiques du continent sud-américain. 10 .

16 Rue Jacques Cœur Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 20 86 05 afterthecrescent18@atcjazz.com

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English :

A vibrant musical journey to the heart of Latin American sounds with the trio Romane & Juan at Théâtre Jacques C?ur.

L’événement Concert Absolument Jazz Romane et Juan Trio Bourges a été mis à jour le 2026-04-27 par OT BOURGES