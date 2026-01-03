3ème Salon International du Train Miniature Bourges

3ème Salon International du Train Miniature

7 Boulevard Lamarck Bourges Cher

Tarif : 17 – 17 – EUR

Début : 2026-03-14 09:00:00

fin : 2026-03-15 18:00:00

2026-03-14

Organisé par le Cercle Ferroviaire du Cher, le Salon International du Train Miniature revient pour une troisième édition !

Que vous soyez amateur de trains, simple curieux ou en sortie en famille, plongez dans un univers fascinant réseaux miniatures impressionnants, modèles exclusifs, prototypes étonnants et animations pour petits et grands vous attendent.

Deux formules existent pour les billets 1 ou 2 jours.

Si vous souhaitez passer la journée sur le salon la formule une journée est envisageable et pour ceux qui voudront profiter pleinement de l’évènement, le billet 2 jours est la solution.

Venez vivre une expérience unique au cœur du modélisme ferroviaire ! 17 .

7 Boulevard Lamarck Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 65 88 17

Organized by the Cercle Ferroviaire du Cher, the Salon International du Train Miniature is back for a third edition!

