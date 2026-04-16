46e Salon des Collectionneurs Salle des Fêtes Belfort

Informations pratiques

Belfort

46e Salon des Collectionneurs

Salle des Fêtes Place de la République Belfort Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 09:00:00

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-11

Donc on pourra y trouver carte postale, insignes militaires, capsules de champagne, télécartes, pin’s, étiquettes de vins, livres, BD, autocollants, monnaies, stylos, sous-bocks, Kinders, minéraux, des timbres, disques, CD, fèves, échantillons de parfum, timbres, petites autos, vinyles, petite brocante… et beaucoup d’autres collections…

Ce Salon se compose d’une galerie marchande constituée par des professionnels, des sociétaires et des collectionneurs.

Exposition

Vente carte postale liée à l’évènement .

Salle des Fêtes Place de la République Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 21 67 92 jml90400@yahoo.fr

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English : 46e Salon des Collectionneurs

L’événement 46e Salon des Collectionneurs Belfort a été mis à jour le 2026-07-15 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)