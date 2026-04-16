46e Salon des Collectionneurs Salle des Fêtes Belfort
dimanche 11 octobre 2026 · Salle des Fêtes · Belfort
Informations pratiques
Belfort
46e Salon des Collectionneurs
Salle des Fêtes Place de la République Belfort Territoire de Belfort
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 09:00:00
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-11
Donc on pourra y trouver carte postale, insignes militaires, capsules de champagne, télécartes, pin’s, étiquettes de vins, livres, BD, autocollants, monnaies, stylos, sous-bocks, Kinders, minéraux, des timbres, disques, CD, fèves, échantillons de parfum, timbres, petites autos, vinyles, petite brocante… et beaucoup d’autres collections…
Ce Salon se compose d’une galerie marchande constituée par des professionnels, des sociétaires et des collectionneurs.
Exposition
Vente carte postale liée à l’évènement .
Salle des Fêtes Place de la République Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 21 67 92 jml90400@yahoo.fr
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English : 46e Salon des Collectionneurs
L’événement 46e Salon des Collectionneurs Belfort a été mis à jour le 2026-07-15 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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