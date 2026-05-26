5 & 10 km de Valence Valence
5 & 10 km de Valence Valence samedi 26 septembre 2026.
Valence
5 & 10 km de Valence
Champ de Mars Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Course semi-nocturne de 5 et 10 km à Valence, avec un nouveau parcours de 10 km !
Plus d’infos et inscription à venir.
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Champ de Mars Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
5 and 10 km semi-nocturnal race in Valence, with a new 10 km course!
More info and registration coming soon.
L’événement 5 & 10 km de Valence Valence a été mis à jour le 2026-05-21 par Valence Romans Tourisme
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