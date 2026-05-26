Valence

5 & 10 km de Valence

Champ de Mars Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Course semi-nocturne de 5 et 10 km à Valence, avec un nouveau parcours de 10 km !

Plus d’infos et inscription à venir.

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Champ de Mars Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

5 and 10 km semi-nocturnal race in Valence, with a new 10 km course!

More info and registration coming soon.

L’événement 5 & 10 km de Valence Valence a été mis à jour le 2026-05-21 par Valence Romans Tourisme