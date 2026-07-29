5ème Salon des Minéraux Bourges
samedi 19 septembre 2026 · Bourges
Informations pratiques
Bourges
5ème Salon des Minéraux
Allée René Ménard Bourges Cher
Tarif : – – 2 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 18:30:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Partez à la découverte des trésors façonnés par la Terre !
Minéraux étincelants, fossiles fascinants et bijoux originaux se dévoilent lors de cette nouvelle édition de l’exposition-vente au Carré d’Auron. Une sortie idéale pour s’émerveiller devant la richesse du monde minéral et échanger avec des exposants passionnés. .
Allée René Ménard Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 6 66 27 64 54
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English :
Set out to discover the treasures shaped by the Earth!
L’événement 5ème Salon des Minéraux Bourges a été mis à jour le 2026-07-26 par OT BOURGES
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