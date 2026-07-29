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AGENDA · Bourges

5ème Salon des Minéraux Bourges

samedi 19 septembre 2026 · Bourges

5ème Salon des Minéraux Bourges

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Allée René Ménard
Ville
18000 Bourges
Département
Cher
Tarif
2 Tarif de base plein tarif

Bourges

5ème Salon des Minéraux

Allée René Ménard Bourges Cher

Tarif : – – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 18:30:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

Partez à la découverte des trésors façonnés par la Terre !
Minéraux étincelants, fossiles fascinants et bijoux originaux se dévoilent lors de cette nouvelle édition de l’exposition-vente au Carré d’Auron. Une sortie idéale pour s’émerveiller devant la richesse du monde minéral et échanger avec des exposants passionnés.   .

Allée René Ménard Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 6 66 27 64 54 

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English :

Set out to discover the treasures shaped by the Earth!

L’événement 5ème Salon des Minéraux Bourges a été mis à jour le 2026-07-26 par OT BOURGES

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