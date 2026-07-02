A la découverte du fonds patrimonial de la bibliothèque classée de Valence !, Médiathèque F. Mitterrand, Latour-Maubourg, Valence

Informations pratiques

A la découverte du fonds patrimonial de la bibliothèque classée de Valence ! 19 et 20 septembre Médiathèque F. Mitterrand, Latour-Maubourg Drôme

Réservation conseillée

archives@valenceromansagglo.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:15:00+02:00 – 2026-09-19T15:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

> À la découverte du fonds patrimonial de la bibliothèque classée de Valence !

Explorez les richesses du fonds patrimonial de la Médiathèque de Valence à travers une sélection d’ouvrages anciens et de documents remarquables. Manuscrits, photographies, affiches et livres précieux racontent l’histoire du livre et la mémoire du territoire, du Moyen Âge à aujourd’hui.

Site de Valence

Samedi 19 et dimanche 20 septembre à 14h15 et 16h00

Réservation conseillée

archives@valenceromansagglo.fr

Médiathèque F. Mitterrand, Latour-Maubourg 26 Place Latour-Maubourg, 26000 Valence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « mailto:archives@valenceromansagglo.fr »}]

> À la découverte du fonds patrimonial de la bibliothèque classée de Valence !

© B26362101_incunable 28 (Fonds patrimonial)