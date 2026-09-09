Informations pratiques

Valence

A la lumière d’Epervière Valence en fête

Port de Valence l’Épervière Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 12:00:00

fin : 2026-09-19 00:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Après le succès de la première édition, le Port de Valence L’Épervière vous donne rendez-vous le samedi 19 septembre, de 12h à 00h, pour une journée festive, familiale et conviviale, placée sous le signe de la découverte, du partage et de la bonne humeur.

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Port de Valence l’Épervière Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 38 82 06 85

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English :

Following the success of the first edition, the Port of Valence L’Épervière invites you to join us on Saturday, September 19, from noon to midnight, for a festive, family-friendly, and welcoming day, all in the spirit of discovery, sharing, and good cheer.

L’événement A la lumière d’Epervière Valence en fête Valence a été mis à jour le 2026-08-10 par Valence Romans Tourisme