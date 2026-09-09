A la lumière d’Epervière Valence en fête Valence
samedi 19 septembre 2026 · Valence
Informations pratiques
Valence
A la lumière d’Epervière Valence en fête
Port de Valence l’Épervière Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 12:00:00
fin : 2026-09-19 00:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Après le succès de la première édition, le Port de Valence L’Épervière vous donne rendez-vous le samedi 19 septembre, de 12h à 00h, pour une journée festive, familiale et conviviale, placée sous le signe de la découverte, du partage et de la bonne humeur.
.
Port de Valence l’Épervière Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 38 82 06 85
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Following the success of the first edition, the Port of Valence L’Épervière invites you to join us on Saturday, September 19, from noon to midnight, for a festive, family-friendly, and welcoming day, all in the spirit of discovery, sharing, and good cheer.
L’événement A la lumière d’Epervière Valence en fête Valence a été mis à jour le 2026-08-10 par Valence Romans Tourisme
À voir aussi à Valence (Drôme)
- Valence en Gastronomie Festival: Le Festival du Film Gastronomique 2e édition Le Navire Valence 9 septembre 2026
- Valence en Gastronomie Festival 2026 Valence 10 septembre 2026
- Exposition L’invitée de Ghazale Bahiraie La Villa Balthazar Valence 10 septembre 2026
- Ciné-musique Centenaire de la naissance de Oum Kathoum Lux Scène Nationale Valence 10 septembre 2026
- Fresque Collectictive Festival Walls&Love 2026 Valence 11 septembre 2026