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AGENDA · Valence

Loto du Moulin Urbain chez Fabrico Valence

vendredi 28 août 2026 · chez Fabrico · Valence

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
chez Fabrico
Adresse
7 rue belle image
Ville
26000 Valence
Département
Drôme
Tarif

Valence

Loto du Moulin Urbain

chez Fabrico 7 rue belle image Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 18:00:00
fin : 2026-08-28

Date(s) :
2026-08-28

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chez Fabrico 7 rue belle image Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 34 78 06  contact@lemoulinurbain.fr

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English :

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L’événement Loto du Moulin Urbain Valence a été mis à jour le 2026-07-18 par Valence Romans Tourisme

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