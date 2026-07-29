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AGENDA · Valence

Atelier dégustation fromages Fromagerie La Chazère Valence

vendredi 28 août 2026 · Fromagerie La Chazère · Valence

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Heure de début
13:00:00
Lieu
Fromagerie La Chazère
Adresse
62 rue Madier de Montjau
Ville
26000 Valence
Département
Drôme
Tarif
12 12

Valence

Atelier dégustation fromages

Fromagerie La Chazère 62 rue Madier de Montjau Valence Drôme

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 13:00:00
fin : 2026-08-28 14:00:00

Date(s) :
2026-08-28

Participez à un atelier d’une heure pour une dégustation commentée de fromages emblématiques de la région.
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Fromagerie La Chazère 62 rue Madier de Montjau Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 78 81 12 34 

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English :

Join us for a one-hour workshop featuring a guided tasting of the region’s most iconic cheeses.

L’événement Atelier dégustation fromages Valence a été mis à jour le 2026-07-20 par Valence Romans Tourisme

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