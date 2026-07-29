Atelier dégustation fromages Fromagerie La Chazère Valence

Informations pratiques

Valence

Atelier dégustation fromages

Fromagerie La Chazère 62 rue Madier de Montjau Valence Drôme

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 13:00:00

fin : 2026-08-28 14:00:00

Date(s) :

2026-08-28

Participez à un atelier d’une heure pour une dégustation commentée de fromages emblématiques de la région.

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Fromagerie La Chazère 62 rue Madier de Montjau Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 78 81 12 34

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English :

Join us for a one-hour workshop featuring a guided tasting of the region’s most iconic cheeses.

L’événement Atelier dégustation fromages Valence a été mis à jour le 2026-07-20 par Valence Romans Tourisme