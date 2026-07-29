Atelier dégustation fromages Fromagerie La Chazère Valence
vendredi 28 août 2026 · Fromagerie La Chazère · Valence
Informations pratiques
Valence
Atelier dégustation fromages
Fromagerie La Chazère 62 rue Madier de Montjau Valence Drôme
Tarif : 12 – 12 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 13:00:00
fin : 2026-08-28 14:00:00
Date(s) :
2026-08-28
Participez à un atelier d’une heure pour une dégustation commentée de fromages emblématiques de la région.
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Fromagerie La Chazère 62 rue Madier de Montjau Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 78 81 12 34
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English :
Join us for a one-hour workshop featuring a guided tasting of the region’s most iconic cheeses.
L’événement Atelier dégustation fromages Valence a été mis à jour le 2026-07-20 par Valence Romans Tourisme
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