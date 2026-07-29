THE BARRETTE SESH’ Événement Roller Jour 1 389 avenue Victor Hugo Valence

Informations pratiques

Valence

THE BARRETTE SESH’ Événement Roller Jour 1

389 avenue Victor Hugo 389 Park Indoor Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 18:00:00

fin : 2026-08-28 23:00:00

Date(s) :

2026-08-28

Événement roller organisé par l’association Valence Sports Extrêmes ! Il débute le vendredi soir pour un before au 389 Park Indoor, skatepark intérieur situé 389 Avenue Victor Hugo

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389 avenue Victor Hugo 389 Park Indoor Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 31 55 35 09 thebarrettesesh@gmail.com

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English :

A roller skating event organized by the Valence Sports Extrêmes association! It kicks off on Friday evening with a pre-party at 389 Park Indoor, an indoor skatepark located at 389 Avenue Victor Hugo

L’événement THE BARRETTE SESH’ Événement Roller Jour 1 Valence a été mis à jour le 2026-07-23 par Valence Romans Tourisme