THE BARRETTE SESH’ Événement Roller Jour 1 389 avenue Victor Hugo Valence
vendredi 28 août 2026 · 389 avenue Victor Hugo · Valence
Informations pratiques
Valence
THE BARRETTE SESH’ Événement Roller Jour 1
389 avenue Victor Hugo 389 Park Indoor Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 18:00:00
fin : 2026-08-28 23:00:00
Date(s) :
2026-08-28
Événement roller organisé par l’association Valence Sports Extrêmes ! Il débute le vendredi soir pour un before au 389 Park Indoor, skatepark intérieur situé 389 Avenue Victor Hugo
.
389 avenue Victor Hugo 389 Park Indoor Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 31 55 35 09 thebarrettesesh@gmail.com
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English :
A roller skating event organized by the Valence Sports Extrêmes association! It kicks off on Friday evening with a pre-party at 389 Park Indoor, an indoor skatepark located at 389 Avenue Victor Hugo
L’événement THE BARRETTE SESH’ Événement Roller Jour 1 Valence a été mis à jour le 2026-07-23 par Valence Romans Tourisme
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