À l’assaut de l’île Nocturne à thème tous les mardis ! Cahors mardi 7 juillet 2026.

Cahors

À l’assaut de l’île Nocturne à thème tous les mardis !

Île de Cabessut Cahors Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 20:00:00

fin : 2026-07-14 22:00:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11

"À l'assaut de l'île" est de retour à CAHORS pour sa sixième édition !

Autour de l’univers des pirates, cet espace de loisirs gratuit permet aux familles cadurciennes, lotoises et en visite dans notre ville, de profiter d'un environnement dédié à la détente et à l'aventure, en bordure du Lot à quelques pas du centre historique.

Durant 6 semaines, l’île de Cabessut est animée par une offre d'activités ludiques, culturelles, sportives et propose des temps forts lors des nocturnes du mardi.

De nombreuses installations sont accessibles jeu gonflable, brumisateur, bac à sable, tables de pique-nique… afin de partager de bons moments en famille dans un espace sécurisé.

A l’assaut de l’île, c’est aussi une aire de jeux pour les pirates de 1 à 12 ans placés sous la surveillance de leurs parents ou accompagnateurs ; installée de façon pérenne.

Le site est desservi par la Navette gratuite et le stationnement est également gratuit sur le parc-relais Ludo-Rollès situé juste en face l’entrée du site.

"À l'assaut de l'île" est de retour à CAHORS pour sa sixième édition !

Autour de l’univers des pirates, cet espace de loisirs gratuit permet aux familles cadurciennes, lotoises et en visite dans notre ville, de profiter d'un environnement dédié à la détente et à l'aventure, en bordure du Lot à quelques pas du centre historique.

Durant 6 semaines, l’île de Cabessut est animée par une offre d'activités ludiques, culturelles, sportives et propose des temps forts lors des nocturnes du mardi.

De nombreuses installations sont accessibles jeu gonflable, brumisateur, bac à sable, tables de pique-nique… afin de partager de bons moments en famille dans un espace sécurisé.

A l’assaut de l’île, c’est aussi une aire de jeux pour les pirates de 1 à 12 ans placés sous la surveillance de leurs parents ou accompagnateurs ; installée de façon pérenne.

Le site est desservi par la Navette gratuite et le stationnement est également gratuit sur le parc-relais Ludo-Rollès situé juste en face l’entrée du site.

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Île de Cabessut Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 53 20 65

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English :

“%C0 The Assault on the %EEle” is back in %E0 CAHORS for its sixth %E9dition!

Centered around the world of pirates, this free recreational space allows families from Cahors, residents of Lotoise, and visitors to our city to enjoy an environment dedicated to relaxation and adventure, on the banks of the Lot River just a few steps from the historic center.

For six weeks, the Île de Cabessut comes alive with a variety of recreational, cultural, and sports activities, featuring special highlights during Tuesday evening events.

Many facilities are available—including an inflatable play structure, a misting system, a sandbox, and picnic tables—so families can enjoy quality time together in a safe environment.

“A l’assaut de l’île” is also a playground for pirates ages 1 to 12, under the supervision of their parents or guardians; a permanent installation.

The site is accessible via the free shuttle, and parking is also free at the Ludo-Rollés park-and-ride located right across from the site’s entrance.

L’événement À l’assaut de l’île Nocturne à thème tous les mardis ! Cahors a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Cahors Vallée du Lot