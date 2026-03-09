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Les 24 heures du Basket de Cahors Cahors

Les 24 heures du Basket de Cahors Cahors

Les 24 heures du Basket de Cahors Cahors samedi 4 juillet 2026.

Adresse : Place Bessières

Ville : 46000 Cahors

Département : Lot

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Tarif : 60 60 Général

Cahors

Les 24 heures du Basket de Cahors

Place Bessières Cahors Lot

Tarif : 60 – 60 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-04

Les 24H du Basket de Cahors, organisées par CahorSauzet Basket, sont un grand rendez-vous sportif et festif qui rassemble joueurs, familles et passionnés autour de tournois 3×3, concours et animations pendant tout un week-end sur la place Bessières à Cahors

Les 24H du Basket de Cahors, organisées par CahorSauzet Basket, sont un grand rendez-vous sportif et festif qui rassemble joueurs, familles et passionnés autour de tournois 3×3, concours et animations pendant tout un week-end sur la place Bessières à Cahors. Entre compétitions, musique, défis et ambiance conviviale, l’événement fait revivre l’esprit populaire du basket cadurcien dans une atmosphère dynamique et ouverte à tous.

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Place Bessières Cahors 46000 Lot Occitanie  

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English :

Les 24H du Basket de Cahors, organized by CahorSauzet Basket, is a great sporting and festive event that brings together players, families and enthusiasts around 3×3 tournaments, competitions and entertainment throughout the weekend on Place Bessières in Cahors

L’événement Les 24 heures du Basket de Cahors Cahors a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Cahors Vallée du Lot

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