Cahors

Exposition d’Anissa Berkani L’encre vivante

10 Rue Saint-James Cahors Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-07-06

Lorsque l’encre est déformée par la force, elle présente certaines caractéristiques de déformation élastique et présente la viscosité du fluide

Lorsque l’encre est déformée par la force, elle présente certaines caractéristiques de déformation élastique et présente la viscosité du fluide. Et la magie picturale se dévoile.

Le mouvement donné à l’encre par le pinceau et la fusion des couleurs encore fraîche créée des irisations qui se fixent au séchage. Il y a quelque chose de vivant dans le dessin ; une feuille de papier, quelques traits de pinceaux se suffisent à créer la vie, à changer l’ennui d’une surface plate en un perpétuel mouvement.

Cette série de onze peintures invite l’observateur à une déambulation laissant libre cours à son imagination, à un voyage onirique.

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10 Rue Saint-James Cahors 46000 Lot Occitanie anissaberkani@outlook.fr

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English :

When ink is deformed by force, it exhibits certain elastic deformation characteristics and fluid viscosity

L’événement Exposition d’Anissa Berkani L’encre vivante Cahors a été mis à jour le 2026-05-10 par OT Cahors Vallée du Lot