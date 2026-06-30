Cahors

Chantier participatif des 1000 mains à la pâte à Begoux

Cahors Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 08:00:00

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

Depuis 6 ans, l’association 1000 mains à la pâte en Quercy Blanc vous invite à participer à une journée conviviale pour mettre en valeur les paysages parcourus, la richesse du patrimoine local et l’identité du chemin de Saint-Jacques, tout en créant du lien entre les villageois et les 16 000 pèlerins qui traversent notre territoire annuellement.

Cette matinée concernera principalement le débroussaillage et nettoyage de l’ancien GR36 de part et d’autre des jardins ouvriers près de Begoux ( le terreau ) et longeant la nouvelle voie verte

Depuis 6 ans, l’association 1000 mains à la pâte en Quercy Blanc vous invite à participer à une journée conviviale pour mettre en valeur les paysages parcourus, la richesse du patrimoine local et l’identité du chemin de Saint-Jacques, tout en créant du lien entre les villageois et les 16 000 pèlerins qui traversent notre territoire annuellement.

Cette matinée concernera principalement le débroussaillage et nettoyage de l’ancien GR36 de part et d’autre des jardins ouvriers près de Begoux ( le terreau ) et longeant la nouvelle voie verte. Cette portion de chemin est peu entretenue. Elle est pourtant souvent utilisée par les cadurciens mais aussi les pèlerins qui empruntent la voie du Célé depuis Figeac.

Si comme beaucoup de Lotois vous aimez nos chemins et souhaitez qu’ils soient agréables et bien entretenus, venez nous rejoindre le mardi 07 Juillet à partir de 8h !

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Cahors 46000 Lot Occitanie s.antignac@wanadoo.fr

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English :

For the past 6 years, the association %AB 1000 mains %E0 la p%E2te en Quercy Blanc %BB has been inviting you to take part in a friendly day of activities to highlight the landscapes along the route, the richness of the local heritage, and the identity of the Way of St. James, while fostering connections between the villagers and the 16,000 pilgrims who pass through our region each year.

This morning’s activities will focus primarily on clearing brush and cleaning up the old GR36 trail on both sides of the “ABouvriers” gardens near Begoux (“%ABle terreau%BB”) and along the new greenway

L’événement Chantier participatif des 1000 mains à la pâte à Begoux Cahors a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Cahors Vallée du Lot