Exposition de Laurette Richer et Gilles Montaudié à l’atelier-galerie William Montaudié Cahors
Exposition de Laurette Richer et Gilles Montaudié à l’atelier-galerie William Montaudié Cahors mardi 30 juin 2026.
Cahors
Exposition de Laurette Richer et Gilles Montaudié à l’atelier-galerie William Montaudié
117 rue Georges Clémenceau Cahors Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30 14:00:00
fin : 2026-07-25 19:00:00
Date(s) :
2026-06-30
Vernissage participatif de l'exposition des artistes le samedi 4 juillet à partir de 11h (salé, sucré, boissons..
Vernissage participatif de l'exposition des artistes le samedi 4 juillet à partir de 11h (salé, sucré, boissons… à votre bon coeur!).
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117 rue Georges Clémenceau Cahors 46000 Lot Occitanie +33 6 09 44 18 25 ag.william-montaudie@hotmail.com
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English :
Participatory opening of the artists’ exhibition on Saturday, July 4, starting at 11 a.m. (snacks, sweets, drinks…)
L’événement Exposition de Laurette Richer et Gilles Montaudié à l’atelier-galerie William Montaudié Cahors a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Cahors Vallée du Lot
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