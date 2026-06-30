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Exposition de Laurette Richer et Gilles Montaudié à l’atelier-galerie William Montaudié Cahors

Exposition de Laurette Richer et Gilles Montaudié à l’atelier-galerie William Montaudié Cahors

Exposition de Laurette Richer et Gilles Montaudié à l’atelier-galerie William Montaudié Cahors mardi 30 juin 2026.

Adresse
117 rue Georges Clémenceau
Ville
46000 Cahors
Département
Lot
Début
mardi 30 juin 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Tarif
Gratuit

Cahors

Exposition de Laurette Richer et Gilles Montaudié à l’atelier-galerie William Montaudié

117 rue Georges Clémenceau Cahors Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30 14:00:00
fin : 2026-07-25 19:00:00

Date(s) :
2026-06-30

Vernissage participatif de l'exposition des artistes le samedi 4 juillet à partir de 11h (salé, sucré, boissons..

Vernissage participatif de l'exposition des artistes le samedi 4 juillet à partir de 11h (salé, sucré, boissons… à votre bon coeur!).

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117 rue Georges Clémenceau Cahors 46000 Lot Occitanie +33 6 09 44 18 25  ag.william-montaudie@hotmail.com

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English :

Participatory opening of the artists’ exhibition on Saturday, July 4, starting at 11 a.m. (snacks, sweets, drinks…)

L’événement Exposition de Laurette Richer et Gilles Montaudié à l’atelier-galerie William Montaudié Cahors a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Cahors Vallée du Lot

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