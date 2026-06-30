Exposition de Laurette Richer et Gilles Montaudié à l’atelier-galerie William Montaudié Cahors mardi 30 juin 2026.

Cahors

Exposition de Laurette Richer et Gilles Montaudié à l’atelier-galerie William Montaudié

117 rue Georges Clémenceau Cahors Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-30 14:00:00

fin : 2026-07-25 19:00:00

Date(s) :

2026-06-30

Vernissage participatif de l'exposition des artistes le samedi 4 juillet à partir de 11h (salé, sucré, boissons..

Vernissage participatif de l'exposition des artistes le samedi 4 juillet à partir de 11h (salé, sucré, boissons… à votre bon coeur!).

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117 rue Georges Clémenceau Cahors 46000 Lot Occitanie +33 6 09 44 18 25 ag.william-montaudie@hotmail.com

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English :

Participatory opening of the artists’ exhibition on Saturday, July 4, starting at 11 a.m. (snacks, sweets, drinks…)

L’événement Exposition de Laurette Richer et Gilles Montaudié à l’atelier-galerie William Montaudié Cahors a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Cahors Vallée du Lot