Lot of Saveurs x A l’assaut de l’île Cahors
Lot of Saveurs x A l’assaut de l’île Cahors lundi 6 juillet 2026.
Cahors
Lot of Saveurs x A l’assaut de l’île
356 chemin Ludo Rollès Cahors Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06
fin : 2026-07-20
Date(s) :
2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10
Le festival invite les plus jeunes à passer à table, à la découverte des spécialités lotoises
Le festival invite les plus jeunes à passer à table, à la découverte des spécialités lotoises. Le rendez-vous est donné sur A l’assaut de l’île pour des ateliers parfois gourmands, sportifs ou encore surprenants !
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356 chemin Ludo Rollès Cahors 46000 Lot Occitanie
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English :
The festival invites youngsters to discover the specialties of the Lot
L’événement Lot of Saveurs x A l’assaut de l’île Cahors a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Cahors Vallée du Lot
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