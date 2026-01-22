Cahors

Lot of Saveurs x A l’assaut de l’île

356 chemin Ludo Rollès Cahors Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06

fin : 2026-07-20

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10

Le festival invite les plus jeunes à passer à table, à la découverte des spécialités lotoises

Le festival invite les plus jeunes à passer à table, à la découverte des spécialités lotoises. Le rendez-vous est donné sur A l’assaut de l’île pour des ateliers parfois gourmands, sportifs ou encore surprenants !

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356 chemin Ludo Rollès Cahors 46000 Lot Occitanie

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English :

The festival invites youngsters to discover the specialties of the Lot

L’événement Lot of Saveurs x A l’assaut de l’île Cahors a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Cahors Vallée du Lot