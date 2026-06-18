Pastoralisme et paysage, visite à deux voix du Mont Saint-Cyr Cahors
Pastoralisme et paysage, visite à deux voix du Mont Saint-Cyr Cahors mardi 7 juillet 2026.
Cahors
Pastoralisme et paysage, visite à deux voix du Mont Saint-Cyr
Cahors Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 11:00:00
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-07
Une promenade pour comprendre comment nature, pratiques agricoles et développement urbain dialoguent et construisent le paysage d’hier à aujourd’hui.
Animée par le Pays d’art et d’histoire du Grand Cahors et le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement du Lot.
Une promenade pour comprendre comment nature, pratiques agricoles et développement urbain dialoguent et construisent le paysage d’hier à aujourd’hui.
Animée par le Pays d’art et d’histoire du Grand Cahors et le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement du Lot.
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Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 20 88 91
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English :
A walk to understand how nature, agricultural practices, and urban development interact and shape the landscape from yesterday to today.
Organized by the Grand Cahors Region of Art and History and the Lot Council for Architecture, Urban Planning, and the Environment.
L’événement Pastoralisme et paysage, visite à deux voix du Mont Saint-Cyr Cahors a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Cahors Vallée du Lot
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