Pastoralisme et paysage, visite à deux voix du Mont Saint-Cyr Cahors mardi 7 juillet 2026.

Cahors

Pastoralisme et paysage, visite à deux voix du Mont Saint-Cyr

Cahors Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 11:00:00

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

Une promenade pour comprendre comment nature, pratiques agricoles et développement urbain dialoguent et construisent le paysage d’hier à aujourd’hui.

Animée par le Pays d’art et d’histoire du Grand Cahors et le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement du Lot.

Une promenade pour comprendre comment nature, pratiques agricoles et développement urbain dialoguent et construisent le paysage d’hier à aujourd’hui.

Animée par le Pays d’art et d’histoire du Grand Cahors et le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement du Lot.

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Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 20 88 91

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English :

A walk to understand how nature, agricultural practices, and urban development interact and shape the landscape from yesterday to today.

Organized by the Grand Cahors Region of Art and History and the Lot Council for Architecture, Urban Planning, and the Environment.

L’événement Pastoralisme et paysage, visite à deux voix du Mont Saint-Cyr Cahors a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Cahors Vallée du Lot