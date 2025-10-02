Du pont Valentré à la Maison de l’eau, Pont Valentré, Cahors

Du pont Valentré à la Maison de l’eau Vendredi 26 juin, 10h00 Pont Valentré Lot

Gratuit, réservation obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T10:00:00+02:00 – 2026-06-26T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-26T10:00:00+02:00 – 2026-06-26T12:00:00+02:00

Partez à la découverte du pont Valentré, emblème médiéval de Cahors, et de son lien étroit avec la rivière Lot. La visite se prolonge à la Maison de l’eau pour mieux comprendre l’histoire, les usages et les enjeux de l’eau sur le territoire, d’hier à aujourd’hui.

Pont Valentré Allée des soupirs Cahors Cahors 46000 Lot Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0565208891 »}]

Découverte de l’histoire du pont Valentré et de la Maison de l’eau, première station de pompage en eau potable de la Ville de Cahors pont valentré

Chantal Squassina