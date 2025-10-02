Du pont Valentré à la Maison de l’eau, Pont Valentré, Cahors
Du pont Valentré à la Maison de l’eau, Pont Valentré, Cahors vendredi 26 juin 2026.
Du pont Valentré à la Maison de l’eau Vendredi 26 juin, 10h00 Pont Valentré Lot
Gratuit, réservation obligatoire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-26T10:00:00+02:00 – 2026-06-26T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-26T10:00:00+02:00 – 2026-06-26T12:00:00+02:00
Partez à la découverte du pont Valentré, emblème médiéval de Cahors, et de son lien étroit avec la rivière Lot. La visite se prolonge à la Maison de l’eau pour mieux comprendre l’histoire, les usages et les enjeux de l’eau sur le territoire, d’hier à aujourd’hui.
Pont Valentré Allée des soupirs Cahors Cahors 46000 Lot Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0565208891 »}]
Découverte de l’histoire du pont Valentré et de la Maison de l’eau, première station de pompage en eau potable de la Ville de Cahors pont valentré
Chantal Squassina
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