Lot Of Saveurs Musée gourmand Cahors
Lot Of Saveurs Musée gourmand Cahors vendredi 26 juin 2026.
Cahors
Lot Of Saveurs Musée gourmand
792 Rue Emile Zola Cahors Lot
Tarif : 4 – 4 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 12:30:00
fin : 2026-06-26 13:30:00
Date(s) :
2026-06-26
A l’occasion du festival Lot of Saveurs, une sélection de trois oeuvres est à découvrir grâce à une interprétation culinaire par le chef Clément Costes
A l’occasion du festival Lot of Saveurs, une sélection de trois oeuvres est à découvrir grâce à une interprétation culinaire par le chef Clément Costes. Gourmands, curieux, épicuriens, nous vous donnons rendez-vous !
.
792 Rue Emile Zola Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 20 88 88 musee@mairie-cahors.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
On the occasion of the Lot of Saveurs festival, a selection of three works can be discovered thanks to a culinary interpretation by chef Clément Costes
L’événement Lot Of Saveurs Musée gourmand Cahors a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Cahors Vallée du Lot
À voir aussi à Cahors (Lot)
- Festival régional de théâtre amateur Noces de sang Cahors 14 mai 2026
- Festival régional de théâtre amateur La double inconstance Cahors 14 mai 2026
- Festival régional de théâtre amateur Ecole du spectateur Cahors 15 mai 2026
- 10 ans de la Poule aux Potes aux Docks Cahors 15 mai 2026
- Concert troupe vocale Résonances Cahors 15 mai 2026