Cahors

Lot Of Saveurs Musée gourmand

792 Rue Emile Zola Cahors Lot

Tarif : 4 – 4 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 12:30:00

fin : 2026-06-26 13:30:00

Date(s) :

2026-06-26

A l’occasion du festival Lot of Saveurs, une sélection de trois oeuvres est à découvrir grâce à une interprétation culinaire par le chef Clément Costes

A l’occasion du festival Lot of Saveurs, une sélection de trois oeuvres est à découvrir grâce à une interprétation culinaire par le chef Clément Costes. Gourmands, curieux, épicuriens, nous vous donnons rendez-vous !

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792 Rue Emile Zola Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 20 88 88 musee@mairie-cahors.fr

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English :

On the occasion of the Lot of Saveurs festival, a selection of three works can be discovered thanks to a culinary interpretation by chef Clément Costes

L’événement Lot Of Saveurs Musée gourmand Cahors a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Cahors Vallée du Lot