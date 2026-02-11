Exposition ParcourS, un regard sur le paysage Cahors

Exposition ParcourS, un regard sur le paysage

Rue Pierre Mendès France Cahors Lot

Début : 2026-06-22 13:30:00

fin : 2026-09-25 16:30:00

2026-06-22

Photos de Nelly Blaya, objets de l'Ecomusée de Cuzals, installation vidéo Les epouxP, les transhumances en France par la Maison de la Transhumance

Des conférence, médiations et visites seront proposées.

Rue Pierre Mendès France Cahors 46000 Lot Occitanie

English :

Photos by Nelly Blaya, objects from l'Ecomusée de Cuzals, video installation Les epouxP, transhumances in France by Maison de la Transhumance

