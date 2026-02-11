Exposition ParcourS, un regard sur le paysage Cahors
Exposition ParcourS, un regard sur le paysage
Rue Pierre Mendès France Cahors Lot
Début : 2026-06-22
fin : 2026-09-25
2026-06-22
Photos de Nelly Blaya, objets de l'Ecomusée de Cuzals, installation vidéo Les epouxP, les transhumances en France par la Maison de la Transhumance
Photos de Nelly Blaya, objets de l'Ecomusée de Cuzals, installation vidéo Les epouxP, les transhumances en France par la Maison de la Transhumance.
Des conférence, médiations et visites seront proposées.
Cahors 46000 Lot Occitanie
Photos by Nelly Blaya, objects from l'Ecomusée de Cuzals, video installation Les epouxP, transhumances in France by Maison de la Transhumance
