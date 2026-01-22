Lot Of Saveurs Visite patrimiam au Parc Tassard Cahors
Lot Of Saveurs Visite patrimiam au Parc Tassard Cahors mardi 23 juin 2026.
Cahors
Lot Of Saveurs Visite patrimiam au Parc Tassard
Cahors Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23 12:30:00
fin : 2026-06-23
Date(s) :
2026-06-23
Le service patrimoine de la ville de Cahors vous invite à redécouvrir le temps de votre pause méridionale ce lieu emblématique cadurcien… Moment suspendu mêlant culture et gourmandise, la visite se clôturera par une dégustation de fines bouchées aux saveurs lotoises préparées par Maryan Rak (La Bergerie).
Le service patrimoine de la ville de Cahors vous invite à redécouvrir le temps de votre pause méridionale ce lieu emblématique cadurcien… Moment suspendu mêlant culture et gourmandise, la visite se clôturera par une dégustation de fines bouchées aux saveurs lotoises préparées par Maryan Rak (La Bergerie).
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Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 53 20 65
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English :
The heritage department of the city of Cahors invites you to rediscover this emblematic Cahors site during your lunch break? A suspended moment combining culture and gourmet delights, the visit will close with a tasting of fine Lotois-flavored bites prepared by Maryan Rak (La Bergerie).
L’événement Lot Of Saveurs Visite patrimiam au Parc Tassard Cahors a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Cahors Vallée du Lot
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