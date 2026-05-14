Cahors

Lot of Saveurs Le Grand Dîner des Bonnes Tables du Lot

Allées Fénelon Cahors Lot

Tarif : 100 – 100 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 20:00:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Pour cette édition 2026, les chefs des Bonnes Tables du Lot, partenaires historiques de Lot of Saveurs, renoueront avec leur format emblématique le dîner d’exception à table

Pour cette édition 2026, les chefs des Bonnes Tables du Lot, partenaires historiques de Lot of Saveurs, renoueront avec leur format emblématique le dîner d’exception à table. Réunis en cuisine, ils travailleront main dans la main pour imaginer un menu à plusieurs voix, où chaque plat sera une invitation à la découverte. Produits du territoire, créativité et savoir-faire se mêleront pour offrir une expérience aussi raffinée dans l’assiette que dans l’atmosphère. Aussi, pour la réussite totale de ce rendez-vous, le menu sera gardé secret jusqu’au bout…

Confortablement installés, les convives seront servis à table et guidés tout au long du repas, dans un moment où le temps se suspendra et où chacun sera invité à savourer pleinement les saveurs réinterprétées. L’objectif des Bonnes Tables est simple : faire découvrir aux convives les plaisirs de la table, du partage et de l’attention portée à chaque détail.

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Allées Fénelon Cahors 46000 Lot Occitanie contact@cahorsvalleedulot.com

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English :

For this 2026 edition, the chefs of the Bonnes Tables du Lot, historical partners of Lot of Saveurs, will return to their emblematic format: the exceptional dinner at the table

L’événement Lot of Saveurs Le Grand Dîner des Bonnes Tables du Lot Cahors a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Cahors Vallée du Lot