Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Lot of Saveurs Le Grand Dîner des Bonnes Tables du Lot Cahors

Lot of Saveurs Le Grand Dîner des Bonnes Tables du Lot Cahors

Lot of Saveurs Le Grand Dîner des Bonnes Tables du Lot Cahors dimanche 28 juin 2026.

Adresse : Allées Fénelon

Ville : 46000 Cahors

Département : Lot

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 100 100 Général

Cahors

Lot of Saveurs Le Grand Dîner des Bonnes Tables du Lot

Allées Fénelon Cahors Lot

Tarif : 100 – 100 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 20:00:00
fin : 2026-06-28

Date(s) :
2026-06-28

Pour cette édition 2026, les chefs des Bonnes Tables du Lot, partenaires historiques de Lot of Saveurs, renoueront avec leur format emblématique le dîner d’exception à table

Pour cette édition 2026, les chefs des Bonnes Tables du Lot, partenaires historiques de Lot of Saveurs, renoueront avec leur format emblématique le dîner d’exception à table. Réunis en cuisine, ils travailleront main dans la main pour imaginer un menu à plusieurs voix, où chaque plat sera une invitation à la découverte. Produits du territoire, créativité et savoir-faire se mêleront pour offrir une expérience aussi raffinée dans l’assiette que dans l’atmosphère. Aussi, pour la réussite totale de ce rendez-vous, le menu sera gardé secret jusqu’au bout…

Confortablement installés, les convives seront servis à table et guidés tout au long du repas, dans un moment où le temps se suspendra et où chacun sera invité à savourer pleinement les saveurs réinterprétées. L’objectif des Bonnes Tables est simple : faire découvrir aux convives les plaisirs de la table, du partage et de l’attention portée à chaque détail.

  .

Allées Fénelon Cahors 46000 Lot Occitanie   contact@cahorsvalleedulot.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For this 2026 edition, the chefs of the Bonnes Tables du Lot, historical partners of Lot of Saveurs, will return to their emblematic format: the exceptional dinner at the table

L’événement Lot of Saveurs Le Grand Dîner des Bonnes Tables du Lot Cahors a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Cahors Vallée du Lot

À voir aussi à Cahors (Lot)