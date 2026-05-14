Lot of Saveurs Le Grand Dîner des Bonnes Tables du Lot Cahors
Lot of Saveurs Le Grand Dîner des Bonnes Tables du Lot Cahors dimanche 28 juin 2026.
Cahors
Lot of Saveurs Le Grand Dîner des Bonnes Tables du Lot
Allées Fénelon Cahors Lot
Tarif : 100 – 100 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 20:00:00
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Pour cette édition 2026, les chefs des Bonnes Tables du Lot, partenaires historiques de Lot of Saveurs, renoueront avec leur format emblématique le dîner d’exception à table
Pour cette édition 2026, les chefs des Bonnes Tables du Lot, partenaires historiques de Lot of Saveurs, renoueront avec leur format emblématique le dîner d’exception à table. Réunis en cuisine, ils travailleront main dans la main pour imaginer un menu à plusieurs voix, où chaque plat sera une invitation à la découverte. Produits du territoire, créativité et savoir-faire se mêleront pour offrir une expérience aussi raffinée dans l’assiette que dans l’atmosphère. Aussi, pour la réussite totale de ce rendez-vous, le menu sera gardé secret jusqu’au bout…
Confortablement installés, les convives seront servis à table et guidés tout au long du repas, dans un moment où le temps se suspendra et où chacun sera invité à savourer pleinement les saveurs réinterprétées. L’objectif des Bonnes Tables est simple : faire découvrir aux convives les plaisirs de la table, du partage et de l’attention portée à chaque détail.
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Allées Fénelon Cahors 46000 Lot Occitanie contact@cahorsvalleedulot.com
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English :
For this 2026 edition, the chefs of the Bonnes Tables du Lot, historical partners of Lot of Saveurs, will return to their emblematic format: the exceptional dinner at the table
L’événement Lot of Saveurs Le Grand Dîner des Bonnes Tables du Lot Cahors a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Cahors Vallée du Lot
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