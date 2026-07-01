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A lonely place, Théâtre du train bleu, Avignon

samedi 4 juillet 2026 · Théâtre du train bleu · Avignon

A lonely place, Théâtre du train bleu, Avignon

Informations pratiques

Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Lieu
Théâtre du train bleu
Adresse
40 rue Paul Saïn
Ville
84000 Avignon
Département
Vaucluse

A lonely place 4 – 23 juillet Théâtre du train bleu Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-04T20:35:00+02:00 – 2026-07-04T21:30:00+02:00
Fin : 2026-07-23T20:35:00+02:00 – 2026-07-23T21:30:00+02:00

Création avril 2026
Tout public
1h05

conception, écriture, scénographie, direction artistique Cie du Dagor

On se sent un peu coincé•e•s, en ce moment. Un peu à l’arrêt. Comme si on ne savait pas trop quel chemin emprunter, quelle décision prendre.
Perméables à cette ambiance de fin du monde, de fin d’un monde.

A lonely place, c’est un endroit hors du temps, tout autant solitaire qu’esseulé, où se retrouvent deux femmes et deux hommes. Comme tout droit sorti•e•s d’une scène rêvée d’une pièce de Tchekhov. Ruminant leur désir d’ailleurs, leurs regrets enfouis, leurs rêves un peu fous.

Coincé•e•s volontairement dans une boucle temporelle, elles et ils vivent un éternel recommencement, avec l’espoir de se réinventer, de réécrire leur histoire, et, surtout, de la continuer.

avec Marie Blondel, Julien Bonnet, Marianne Fontaine, Côme Thieulin
textes Cie du Dagor, Anton Tchekhov
création sonore Adrien Ledoux
lumière & régie générale Samuel Bourdeix
chorégraphie Génia Chtchelkova
costumes Sarah Leterrier
diffusion Bureau Les envolées
presse Delphine Menjaud

production Cie du Dagor
coproduction Gallia Théâtre-Scène conventionnée Art et création de Saintes, Scène nationale d’Aubusson-Théâtre Jean Lurçat
accueils en résidence Théâtre de l’Union-CDN du Limousin, Scène nationale d’Aubusson-Théâtre Jean Lurçat, Expression 7-Limoges, Gallia Théâtre-Scène conventionnée Art et création de Saintes

Théâtre du train bleu 40 rue Paul Saïn Avignon 84000 Quartier Centre Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.theatre-union.fr/spectacle/a-lonely-place/ »}]
Cie du Dagor avignon trainbleu salle 2

Guillaume Cousty

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