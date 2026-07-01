A lonely place, Théâtre du train bleu, Avignon

Informations pratiques

A lonely place 4 – 23 juillet Théâtre du train bleu Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T20:35:00+02:00 – 2026-07-04T21:30:00+02:00

Fin : 2026-07-23T20:35:00+02:00 – 2026-07-23T21:30:00+02:00

Création avril 2026

Tout public

1h05

conception, écriture, scénographie, direction artistique Cie du Dagor

On se sent un peu coincé•e•s, en ce moment. Un peu à l’arrêt. Comme si on ne savait pas trop quel chemin emprunter, quelle décision prendre.

Perméables à cette ambiance de fin du monde, de fin d’un monde.

A lonely place, c’est un endroit hors du temps, tout autant solitaire qu’esseulé, où se retrouvent deux femmes et deux hommes. Comme tout droit sorti•e•s d’une scène rêvée d’une pièce de Tchekhov. Ruminant leur désir d’ailleurs, leurs regrets enfouis, leurs rêves un peu fous.

Coincé•e•s volontairement dans une boucle temporelle, elles et ils vivent un éternel recommencement, avec l’espoir de se réinventer, de réécrire leur histoire, et, surtout, de la continuer.

avec Marie Blondel, Julien Bonnet, Marianne Fontaine, Côme Thieulin

textes Cie du Dagor, Anton Tchekhov

création sonore Adrien Ledoux

lumière & régie générale Samuel Bourdeix

chorégraphie Génia Chtchelkova

costumes Sarah Leterrier

diffusion Bureau Les envolées

presse Delphine Menjaud

production Cie du Dagor

coproduction Gallia Théâtre-Scène conventionnée Art et création de Saintes, Scène nationale d’Aubusson-Théâtre Jean Lurçat

accueils en résidence Théâtre de l’Union-CDN du Limousin, Scène nationale d’Aubusson-Théâtre Jean Lurçat, Expression 7-Limoges, Gallia Théâtre-Scène conventionnée Art et création de Saintes

Théâtre du train bleu 40 rue Paul Saïn Avignon 84000 Quartier Centre Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.theatre-union.fr/spectacle/a-lonely-place/ »}]

Cie du Dagor avignon trainbleu salle 2

Guillaume Cousty