ABBA GOLD The Concert Show Bourges
ABBA GOLD The Concert Show Bourges jeudi 5 février 2026.
Cher
ABBA GOLD The Concert Show 7 Boulevard Lamarck Bourges Cher
Début : 2026-02-05 20:00:00
fin : 2026-02-05
Date(s) :
2026-02-05
ABBA GOLD
SURPRISE TOUR 2025/2026
Revivez la légende des années 80 !
Après un concert à guichets fermés à l’Olympia en mars 2024, ABBA GOLD revient en France pour une série de concerts dans le cadre de sa tournée mondiale 2025/2026.
ABBA GOLD vous attend pour partager et célébrer avec vous durant près de deux heures tous les succès inoubliables et incontournables du légendaire groupe suédois tels que Dancing Queen, Mamma Mia, Voulez Vous, Supertrooper, Waterloo, Knowing me, Knowing you, … et bien d’autres.
Plongez dans l’univers d’ABBA grâce à ce show exceptionnel qui recrée l’essence du groupe mythique à l’aide des technologies modernes mais où chaque détail est fidèlement respecté ! .
7 Boulevard Lamarck
Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 27 40 60 lesrivesdauron@coulisses.fr
English :
ABBA GOLD
SURPRISE TOUR 2025/2026
Relive the legend of the ’80s!
German :
ABBA GOLD
ÜBERRASCHUNGSTOUR 2025/2026
Erleben Sie die Legende der 80er Jahre noch einmal!
Italiano :
ABBA ORO
TOUR A SORPRESA 2025/2026
Rivivi la leggenda degli anni ’80!
Espanol :
ABBA ORO
GIRA SORPRESA 2025/2026
¡Revive la leyenda de los 80!
