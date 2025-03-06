ABBA GOLD The Concert Show Bourges

ABBA GOLD The Concert Show Bourges jeudi 5 février 2026.

7 Boulevard Lamarck Bourges

Début : 2026-02-05 20:00:00

fin : 2026-02-05

2026-02-05

ABBA GOLD

SURPRISE TOUR 2025/2026

Revivez la légende des années 80 !

Après un concert à guichets fermés à l’Olympia en mars 2024, ABBA GOLD revient en France pour une série de concerts dans le cadre de sa tournée mondiale 2025/2026.

ABBA GOLD vous attend pour partager et célébrer avec vous durant près de deux heures tous les succès inoubliables et incontournables du légendaire groupe suédois tels que Dancing Queen, Mamma Mia, Voulez Vous, Supertrooper, Waterloo, Knowing me, Knowing you, … et bien d’autres.

Plongez dans l’univers d’ABBA grâce à ce show exceptionnel qui recrée l’essence du groupe mythique à l’aide des technologies modernes mais où chaque détail est fidèlement respecté ! .

7 Boulevard Lamarck

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 27 40 60 lesrivesdauron@coulisses.fr

