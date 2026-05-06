Actualités archéologiques à Valence, Musée de Valence, art et archéologie, Valence

Actualités archéologiques à Valence Dimanche 14 juin, 10h00, 14h00 Musée de Valence, art et archéologie Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-14T14:00:00+02:00 – 2026-06-14T17:30:00+02:00

Plusieurs archéologues de l’Inrap seront présents au musée et pourront échanger avec les visiteurs sur l’archéologie préventive, leur métier et les premiers résultats des fouilles récentes de la rue Peloux et de la rue Jonchère à Valence.

Toute la journée

Musée de Valence, art et archéologie 4 Place des Ormeaux, 26000 Valence, France Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 0475792080 https://www.museedevalence.fr

Plusieurs archéologues de l’Inrap seront présents au musée et pourront échanger avec les visiteurs sur l’archéologie préventive, leur métier et les premiers résultats des fouilles récentes de la rue …

© Flore Giraud, Inrap