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Agissons pour une Loire propre avec l’Observatoire Loire Blois

Agissons pour une Loire propre avec l’Observatoire Loire Blois

Agissons pour une Loire propre avec l’Observatoire Loire Blois samedi 17 octobre 2026.

Ville : 41000 Blois

Département : Loir-et-Cher

Début : samedi 17 octobre 2026

Fin : samedi 17 octobre 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : Gratuit

Blois

Agissons pour une Loire propre avec l’Observatoire Loire

Blois Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-17 09:00:00
fin : 2026-10-17 12:00:00

Date(s) :
2026-10-17

Agissons pour une Loire propre avec l’Observatoire Loire. Une action citoyenne… pour collecter les déchets en bord de Loire. Venez nous aider !
Agissons pour une Loire propre avec l’Observatoire Loire. Mobilisation citoyenne… pour collecter les déchets en bord de Loire. Venez nous aider ! Prévoir gants.   .

Blois 41000 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 56 09 24  info@observatoireloire.fr

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English :

Let’s act for a clean Loire with the Loire Observatory. A citizen action… to collect waste on the banks of the Loire. Come and help us! Bags and gloves provided

L’événement Agissons pour une Loire propre avec l’Observatoire Loire Blois a été mis à jour le 2026-05-06 par ADT41

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