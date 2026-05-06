Blois

Agissons pour une Loire propre avec l’Observatoire Loire

Blois Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-17 09:00:00

fin : 2026-10-17 12:00:00

Date(s) :

2026-10-17

Agissons pour une Loire propre avec l’Observatoire Loire. Une action citoyenne… pour collecter les déchets en bord de Loire. Venez nous aider !

Agissons pour une Loire propre avec l’Observatoire Loire. Mobilisation citoyenne… pour collecter les déchets en bord de Loire. Venez nous aider ! Prévoir gants. .

Blois 41000 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 56 09 24 info@observatoireloire.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Let’s act for a clean Loire with the Loire Observatory. A citizen action… to collect waste on the banks of the Loire. Come and help us! Bags and gloves provided

L’événement Agissons pour une Loire propre avec l’Observatoire Loire Blois a été mis à jour le 2026-05-06 par ADT41