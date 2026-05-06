Agissons pour une Loire propre avec l’Observatoire Loire Blois
Agissons pour une Loire propre avec l’Observatoire Loire Blois samedi 17 octobre 2026.
Blois
Agissons pour une Loire propre avec l’Observatoire Loire
Blois Loir-et-Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-17 09:00:00
fin : 2026-10-17 12:00:00
Date(s) :
2026-10-17
Agissons pour une Loire propre avec l’Observatoire Loire. Une action citoyenne… pour collecter les déchets en bord de Loire. Venez nous aider !
Agissons pour une Loire propre avec l’Observatoire Loire. Mobilisation citoyenne… pour collecter les déchets en bord de Loire. Venez nous aider ! Prévoir gants. .
Blois 41000 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 56 09 24 info@observatoireloire.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Let’s act for a clean Loire with the Loire Observatory. A citizen action… to collect waste on the banks of the Loire. Come and help us! Bags and gloves provided
L’événement Agissons pour une Loire propre avec l’Observatoire Loire Blois a été mis à jour le 2026-05-06 par ADT41
À voir aussi à Blois (Loir-et-Cher)
- Exposition « Le petit monde d’Emmanuelle Houdart », Maison de la bd, Blois 19 mai 2026
- Exposition « Le petit monde d’Emmanuelle Houdart » Maison de la bd Blois 19 mai 2026
- EN PANNE DE TOI CINEMA CAP’CINE Blois 22 mai 2026
- LES SAMEDIS DE L’HERBORISTE : Le PISSENLIT – Viva Taraxacum, Centre H2E, Blois 23 mai 2026
- Présentation de 3 projets pédagogiques autour de la collection Froberville, Château musées, Blois 23 mai 2026