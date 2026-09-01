Alstom Belfort Belfort
vendredi 18 septembre 2026 · Belfort
Informations pratiques
Belfort
Alstom Belfort
Belfort Territoire de Belfort
Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 09:00:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Le site Alstom de Belfort, Centre d’excellence mondial pour la conception et la fabrication de locomotives et de motrices TGV pour le groupe Alstom, propose la découverte de ses ateliers et projets en cours de réalisation.
A partir de 18 ans Prévoir carte d’identité, tenue vestimentaire bras et jambes couverts, chaussures fermées sans talon (surchaussures de protection, lunettes et récepteurs auditif seront fournies), pas adapté aux PMR et personnes ayant des difficultés à marcher.
Visites non échangeables, non remboursables.
Réservation dès le 1er septembre .
Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté
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English : Alstom Belfort
L’événement Alstom Belfort Belfort a été mis à jour le 2026-08-25 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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