Animation de la LPO Tout le monde sur le pont Cahors
samedi 19 septembre 2026 · Cahors
Informations pratiques
Cahors
Animation de la LPO Tout le monde sur le pont
Chemin de la Chartreuse Cahors Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
À l’occasion des Journées du patrimoine, la LPO vous donne rendez-vous au pont Valentré, excellent point d’observation pour de nombreuses espèces.
À l’occasion des Journées du patrimoine, la LPO vous donne rendez-vous au pont Valentré, excellent point d’observation pour de nombreuses espèces.
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Chemin de la Chartreuse Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 22 28 12
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English :
%C0 To celebrate Heritage Days, the LPO invites you to the Valentr%E9 Bridge, an excellent observation point for many species.
L’événement Animation de la LPO Tout le monde sur le pont Cahors a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Cahors Vallée du Lot
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