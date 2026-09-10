Informations pratiques

Cahors

Animation de la LPO Tout le monde sur le pont

Chemin de la Chartreuse Cahors Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des Journées du patrimoine, la LPO vous donne rendez-vous au pont Valentré, excellent point d’observation pour de nombreuses espèces.

À l’occasion des Journées du patrimoine, la LPO vous donne rendez-vous au pont Valentré, excellent point d’observation pour de nombreuses espèces.

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Chemin de la Chartreuse Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 22 28 12

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English :

%C0 To celebrate Heritage Days, the LPO invites you to the Valentr%E9 Bridge, an excellent observation point for many species.

L’événement Animation de la LPO Tout le monde sur le pont Cahors a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Cahors Vallée du Lot