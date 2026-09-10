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Animation de la LPO Tout le monde sur le pont Cahors

samedi 19 septembre 2026 · Cahors

Animation de la LPO Tout le monde sur le pont Cahors

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Chemin de la Chartreuse
Ville
46000 Cahors
Département
Lot
Tarif
Gratuit

Cahors

Animation de la LPO Tout le monde sur le pont

Chemin de la Chartreuse Cahors Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :
2026-09-19

À l’occasion des Journées du patrimoine, la LPO vous donne rendez-vous au pont Valentré, excellent point d’observation pour de nombreuses espèces.

À l’occasion des Journées du patrimoine, la LPO vous donne rendez-vous au pont Valentré, excellent point d’observation pour de nombreuses espèces.

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Chemin de la Chartreuse Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 22 28 12 

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English :

%C0 To celebrate Heritage Days, the LPO invites you to the Valentr%E9 Bridge, an excellent observation point for many species.

L’événement Animation de la LPO Tout le monde sur le pont Cahors a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Cahors Vallée du Lot

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