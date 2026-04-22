Bourges

Animation Roller en Fluo

30 Rue du Pré Doulet Bourges Cher

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 20:00:00

fin : 2026-07-25 23:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Une soirée roller en fluo à la Patinoire de Bourges, animée par un DJ, pour patiner en musique dans une ambiance festive.

La Patinoire de Bourges vous invite à une soirée Roller en fluo le samedi 25, de 20h à 23h. Dans une ambiance musicale animée par un DJ, chaussez vos rollers et profitez d’un moment convivial et décalé sur la piste. Les participants sont encouragés à venir costumés pour ajouter encore plus de couleur à cette soirée estivale. Une animation idéale pour partager un temps festif entre amis ou en famille, au cœur du programme d’été de la Patinoire de Bourges. 5 .

30 Rue du Pré Doulet Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 57 80 01

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English :

A neon-themed roller skating night at the Bourges Ice Rink, featuring a DJ, where you can skate to music in a festive atmosphere.

L’événement Animation Roller en Fluo Bourges a été mis à jour le 2026-06-26 par OT BOURGES