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Animation Roller en Fluo Bourges

Animation Roller en Fluo Bourges

Animation Roller en Fluo Bourges samedi 25 juillet 2026.

Adresse
30 Rue du Pré Doulet
Ville
18000 Bourges
Département
Cher
Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Tarif
5 5 5 Tarif de base plein tarif

Bourges

Animation Roller en Fluo

30 Rue du Pré Doulet Bourges Cher

Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 20:00:00
fin : 2026-07-25 23:00:00

Date(s) :
2026-07-25

Une soirée roller en fluo à la Patinoire de Bourges, animée par un DJ, pour patiner en musique dans une ambiance festive.
La Patinoire de Bourges vous invite à une soirée Roller en fluo le samedi 25, de 20h à 23h. Dans une ambiance musicale animée par un DJ, chaussez vos rollers et profitez d’un moment convivial et décalé sur la piste. Les participants sont encouragés à venir costumés pour ajouter encore plus de couleur à cette soirée estivale. Une animation idéale pour partager un temps festif entre amis ou en famille, au cœur du programme d’été de la Patinoire de Bourges. 5  .

30 Rue du Pré Doulet Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 57 80 01 

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English :

A neon-themed roller skating night at the Bourges Ice Rink, featuring a DJ, where you can skate to music in a festive atmosphere.

L’événement Animation Roller en Fluo Bourges a été mis à jour le 2026-06-26 par OT BOURGES

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