Apéro Quizz sur les femmes artistes, Maison des musées, Bourges

Apéro Quizz sur les femmes artistes Samedi 23 mai, 21h00 Maison des musées Cher

20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Quizz pour découvrir l’exposition temporaire de la maison des musées « Elles, parcours féminins de l’atelier au musée »

Maison des musées Bourges, place Etienne-Dolet Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire 0248578245 [{« type »: « email », « value »: « maisondesmusees@ville-bourges.fr »}] A la place du musée des Meilleurs ouvriers de France se déploie la maison des Musées, le temps de la rénovation des musées de Bourges. Accessible aux PMR

Quizz pour découvrir l’exposition temporaire de la maison des musées « Elles, parcours féminins de l’atelier au musée »

©Direction Musées Patrimoine Historique – ville de Bourges