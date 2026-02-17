Atelier archéo jeu antique Journées européennes de l’archéologie RDV à la Maison des Têtes Valence

Atelier archéo jeu antique Journées européennes de l’archéologie

Maison des Têtes 57 Grande Rue Valence

2026-06-13 14:30:00

fin : 2026-06-13 14:30:00

2026-06-13

Pars à la recherche d’un surprenant témoignage de l’Antiquité romaine un plateau de jeu niché dans une maison. Qu’ils sont taquins ces Romains ! Toi aussi apprends les règles de la Mérelle, ce jeu très populaire chez nos ancêtres et crée ton propre set.

Maison des Têtes 57 Grande Rue Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Set off in search of a surprising piece of Roman antiquity: a game board hidden inside a house. How teasing, those Romans! You too can learn the rules of Mérelle, a game very popular with our ancestors, and create your own set.

