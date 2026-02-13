Atelier archeo : jeu antique, Maison des Têtes, Valence, Valence

Atelier archeo : jeu antique Samedi 13 juin, 14h30 Maison des Têtes, Valence Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T14:30:00+02:00 – 2026-06-13T16:00:00+02:00

ATELIER ARCHÉO : JEU ANTIQUE

RV : Maison des Têtes, Valence

Pars à la recherche d’un surprenant témoignage de l’Antiquité romaine : un plateau de jeu niché dans une maison. Qu’ils sont taquins ces Romains ! Toi aussi apprends les règles de la Mérelle, ce jeu très populaire chez nos ancêtres et crée ton propre set. À toi de jouer !

Animation pour les enfants de 6 à 10 ans. Proposé par le Pays d’art et d’histoire de Valence Romans Agglo

Maison des Têtes, Valence 57, grande rue, Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 0475792086 https://www.valenceromansagglo.fr/loisirs/patrimoine/ https://www.facebook.com/paysartethistoirevalenceromansagglo [{« type »: « phone », « value »: « 0475792086 »}, {« type »: « email », « value »: « artethistoire@valenceromansagglo.fr »}] La Maison des Têtes est l’un des deux sites de la Maison du patrimoine de Valence Romans Agglo. Elle accueille des exposition sur le patrimoine local. Entrée gratuite

Ouvert du mardi au vendredi de 13h à 18h, samedi et dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h

©Pays d’art et d’histoire de Valence Romans Agglo