Atelier Archéo-zoo Dinos fouilles Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg Valence
Atelier Archéo-zoo Dinos fouilles Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg Valence samedi 13 juin 2026.
Valence
Atelier Archéo-zoo Dinos fouilles
Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg 26, place Latour Maubourg Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 16:30:00
fin : 2026-06-13 16:30:00
Date(s) :
2026-06-13
Partez à la découverte du passé et percez les secrets des animaux préhistoriques comme de véritables archéologues !
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Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg 26, place Latour Maubourg Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 23 70 mediatheque.latourmaubourg@valenceromansagglo.fr
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English :
Discover the past and unlock the secrets of prehistoric animals like real archaeologists!
L’événement Atelier Archéo-zoo Dinos fouilles Valence a été mis à jour le 2026-04-30 par Valence Romans Tourisme
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