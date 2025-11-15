Atelier céramique

2 Rue Olivier de Magny Cahors Lot

Tarif : 55 – 55 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 14:30:00

fin : 2026-02-14 17:00:00

Date(s) :

2025-11-15 2026-01-17 2026-02-14 2026-03-21 2026-05-09 2026-06-13

Une fois par mois, pour faire l’expérience de la terre, créer les objets du coeur et vivre la détente, pendant une séance de 3 heures

Une fois par mois, pour faire l’expérience de la terre, créer les objets du coeur et vivre la détente, pendant une séance de 3 heures.

Possibilité de privatiser. .

2 Rue Olivier de Magny Cahors 46000 Lot Occitanie +33 6 18 01 19 36 filomena.pucci@gmail.com

English :

Once a month, experience the earth, create heartfelt objects and experience relaxation during a 3-hour session

German :

Einmal im Monat, um während einer dreistündigen Sitzung die Erde zu erfahren, Herzensgegenstände herzustellen und Entspannung zu erleben

Italiano :

Una volta al mese, sperimentate la terra, create oggetti dal cuore e rilassatevi durante una sessione di 3 ore

Espanol :

Una vez al mes, experimente la tierra, cree objetos desde el corazón y relájese durante una sesión de 3 horas

L’événement Atelier céramique Cahors a été mis à jour le 2025-10-29 par OT Cahors Vallée du Lot