Atelier créa-badge, Musée Museum départemental des Hautes- Alpes, Gap

Atelier créa-badge Samedi 23 mai, 19h30 Musée Museum départemental des Hautes- Alpes Hautes-Alpes

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

En t’inspirant des œuvres du musée, du dessin à l’utilisation d’une machine à badge, amuse-toi à fabriquer un badge unique, personnalisé et original. Locations de redécouvrir les collections du musée, de garder un souvenir de vos coups de cœurs. Venez, seul, à deux ou à plusieurs, en famille ou entre amis pour partager un moment de création ludique ! Ces badges ne sont pas seulement un souvenir, mais une manière créative d’immortaliser votre visite au musée.

Dès 19h30

En continu et en accès libre.

Sur le palier du 2ème étage

Musée Museum départemental des Hautes- Alpes 6 avenue Maréchal Foch 05000 Gap 05000 Gap Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 86 15 30 70 https://museum.hautes-alpes.fr/

En t’inspirant des œuvres du musée, du dessin à l’utilisation d’une machine à badge, amuse-toi à fabriquer un badge unique, personnalisé et original. Locations de redécouvrir les collections du de un…

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