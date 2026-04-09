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Atelier Création de papier Rendez-vous aux jardins Musée de Valence Valence

Atelier Création de papier Rendez-vous aux jardins Musée de Valence Valence samedi 6 juin 2026.

Lieu : Musée de Valence

Adresse : 4 Place des Ormeaux

Ville : 26000 Valence

Département : Drôme

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Valence

Atelier Création de papier Rendez-vous aux jardins

Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 14:00:00
fin : 2026-06-07 17:00:00

Date(s) :
2026-06-06

Apprenez à former vos propres feuilles de papier artisanal. Lors de cet atelier créatif et sensible où l’on fait avec ses mains, on agit sur la matière.
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Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 80  musee@mairie-valence.fr

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English :

Learn how to form your own sheets of handmade paper. In this creative and sensitive workshop, you’ll work with your hands and the material.

L’événement Atelier Création de papier Rendez-vous aux jardins Valence a été mis à jour le 2026-04-09 par Valence Romans Tourisme

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