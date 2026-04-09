Atelier Création de papier Rendez-vous aux jardins Musée de Valence Valence

Valence

Atelier Création de papier Rendez-vous aux jardins

Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:00:00

fin : 2026-06-07 17:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Apprenez à former vos propres feuilles de papier artisanal. Lors de cet atelier créatif et sensible où l’on fait avec ses mains, on agit sur la matière.

.

Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 80 musee@mairie-valence.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Learn how to form your own sheets of handmade paper. In this creative and sensitive workshop, you’ll work with your hands and the material.

L’événement Atelier Création de papier Rendez-vous aux jardins Valence a été mis à jour le 2026-04-09 par Valence Romans Tourisme