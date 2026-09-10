Informations pratiques

Cahors

Atelier Cuisine Lili Bowl

75 Rue Clément Marot Cahors Lot

Tarif : 65 – 65 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 10:00:00

fin : 2026-09-26 15:00:00

Date(s) :

2026-09-26

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Envie de découvrir une cuisine saine et gourmande ?

Préparer et partager un repas bio, local, savoureux et coloré.

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75 Rue Clément Marot Cahors 46000 Lot Occitanie +33 7 82 10 22 60 lilibowl.cahors@gmail.com

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English :

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L’événement Atelier Cuisine Lili Bowl Cahors a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Cahors Vallée du Lot