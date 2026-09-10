Atelier Cuisine Lili Bowl Cahors
samedi 26 septembre 2026 · Cahors
Informations pratiques
Cahors
Atelier Cuisine Lili Bowl
75 Rue Clément Marot Cahors Lot
Tarif : 65 – 65 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:00:00
fin : 2026-09-26 15:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Vous souhaitez des combinaisons pour végétaliser vos assiettes ?
Envie de découvrir une cuisine saine et gourmande ?
Préparer et partager un repas bio, local, savoureux et coloré.
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75 Rue Clément Marot Cahors 46000 Lot Occitanie +33 7 82 10 22 60 lilibowl.cahors@gmail.com
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English :
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L’événement Atelier Cuisine Lili Bowl Cahors a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Cahors Vallée du Lot
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