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Atelier Cuisine Lili Bowl Cahors

samedi 26 septembre 2026 · Cahors

Atelier Cuisine Lili Bowl Cahors

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
75 Rue Clément Marot
Ville
46000 Cahors
Département
Lot
Tarif
65 65 Général

Cahors

Atelier Cuisine Lili Bowl

75 Rue Clément Marot Cahors Lot

Tarif : 65 – 65 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:00:00
fin : 2026-09-26 15:00:00

Date(s) :
2026-09-26

Vous souhaitez des combinaisons pour végétaliser vos assiettes ?

Envie de découvrir une cuisine saine et gourmande ?

Préparer et partager un repas bio, local, savoureux et coloré.

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75 Rue Clément Marot Cahors 46000 Lot Occitanie +33 7 82 10 22 60  lilibowl.cahors@gmail.com

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English :

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L’événement Atelier Cuisine Lili Bowl Cahors a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Cahors Vallée du Lot

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