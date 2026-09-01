Informations pratiques

Cahors

Rencontre avec Marylène Patou-Mathis à la librairie Calligramme

75 rue Joffre Cahors Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-10 19:00:00

fin : 2026-09-10

Date(s) :

2026-09-10

Le jeudi 10 septembre à 19h, Calligramme a le plaisir de recevoir Marylène Patou-Mathis, préhistorienne, autour de son dernier livre Nous étions si proches , publié aux éditions Allary.

Le jeudi 10 septembre à 19h, Calligramme a le plaisir de recevoir Marylène Patou-Mathis, préhistorienne, autour de son dernier livre Nous étions si proches , publié aux éditions Allary.

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75 rue Joffre Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 35 66 44 calligramme.detourbe@laposte.net

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English :

Thursday, September 10, at 7:00 p.m. , Calligramme is pleased to welcome Marylène Patou-Mathis, a prehistorian, to discuss her latest book, *We Were So Close*, published by Éditions Allary.

L’événement Rencontre avec Marylène Patou-Mathis à la librairie Calligramme Cahors a été mis à jour le 2026-08-31 par OT CVL Saint-Cirq-Lapopie