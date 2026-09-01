Rencontre avec Marylène Patou-Mathis à la librairie Calligramme Cahors
jeudi 10 septembre 2026 · Cahors
Informations pratiques
Cahors
Rencontre avec Marylène Patou-Mathis à la librairie Calligramme
75 rue Joffre Cahors Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10 19:00:00
fin : 2026-09-10
Date(s) :
2026-09-10
Le jeudi 10 septembre à 19h, Calligramme a le plaisir de recevoir Marylène Patou-Mathis, préhistorienne, autour de son dernier livre Nous étions si proches , publié aux éditions Allary.
Le jeudi 10 septembre à 19h, Calligramme a le plaisir de recevoir Marylène Patou-Mathis, préhistorienne, autour de son dernier livre Nous étions si proches , publié aux éditions Allary.
.
75 rue Joffre Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 35 66 44 calligramme.detourbe@laposte.net
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Thursday, September 10, at 7:00 p.m. , Calligramme is pleased to welcome Marylène Patou-Mathis, a prehistorian, to discuss her latest book, *We Were So Close*, published by Éditions Allary.
L’événement Rencontre avec Marylène Patou-Mathis à la librairie Calligramme Cahors a été mis à jour le 2026-08-31 par OT CVL Saint-Cirq-Lapopie
À voir aussi à Cahors (Lot)
- Le Meules Bleues Festival Fontanes 10 septembre 2026
- Le Meules Bleues Festival DJ Bens Warm Up by Popita Cahors 10 septembre 2026
- Le Meules Bleues Festival Zaz + Adèle Castillon + Chiloo + Bleu Soleil Cahors 11 septembre 2026
- Conférence La méditation assise et en mouvement Cahors 11 septembre 2026
- Le Meules Bleues Festival Bénabar, Calema et Black M Cahors 12 septembre 2026