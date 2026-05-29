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Le Meules Bleues Festival DJ Bens Warm Up by Popita Cahors

Le Meules Bleues Festival DJ Bens Warm Up by Popita Cahors

Le Meules Bleues Festival DJ Bens Warm Up by Popita Cahors jeudi 10 septembre 2026.

Ville : 46000 Cahors

Département : Lot

Début : jeudi 10 septembre 2026

Fin : jeudi 10 septembre 2026

Heure de début : 17:30:00

Tarif : 24.9 24.9 Tarif réduit

Cahors

Le Meules Bleues Festival DJ Bens Warm Up by Popita

Cahors Lot

Tarif : 24.9 – 24.9 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10 17:30:00
fin : 2026-09-10

Date(s) :
2026-09-10

Cette année, DJ Bens est de retour et il lance les festivités avec un jeudi soir 100% explosif pour le Warm Up by POPITA !

Soirée d’ouverture avec

  • DJ Bens
  • Ravzer
  • Hugo GRD
  • YANN MULLER

Cette année, DJ Bens est de retour et il lance les festivités avec un jeudi soir 100% explosif pour le Warm Up by POPITA !

Soirée d’ouverture avec

  • DJ Bens
  • Ravzer
  • Hugo GRD
  • YANN MULLER

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Cahors 46000 Lot Occitanie   meulesbleues.festival@lotofgoodday.fr

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English :

This year, DJ Bens is back and he’s kicking off the festivities with a 100% explosive Thursday night for Warm Up by POPITA!

Opening night with

  • DJ Bens
  • Ravzer
  • Hugo GRD
  • YANN MULLER

L’événement Le Meules Bleues Festival DJ Bens Warm Up by Popita Cahors a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Cahors Vallée du Lot

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