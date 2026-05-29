Le Meules Bleues Festival DJ Bens Warm Up by Popita Cahors
Le Meules Bleues Festival DJ Bens Warm Up by Popita Cahors jeudi 10 septembre 2026.
Cahors
Le Meules Bleues Festival DJ Bens Warm Up by Popita
Cahors Lot
Tarif : 24.9 – 24.9 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10 17:30:00
fin : 2026-09-10
Date(s) :
2026-09-10
Cette année, DJ Bens est de retour et il lance les festivités avec un jeudi soir 100% explosif pour le Warm Up by POPITA !
Soirée d’ouverture avec
- DJ Bens
- Ravzer
- Hugo GRD
- YANN MULLER
Cette année, DJ Bens est de retour et il lance les festivités avec un jeudi soir 100% explosif pour le Warm Up by POPITA !
Soirée d’ouverture avec
- DJ Bens
- Ravzer
- Hugo GRD
- YANN MULLER
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Cahors 46000 Lot Occitanie meulesbleues.festival@lotofgoodday.fr
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English :
This year, DJ Bens is back and he’s kicking off the festivities with a 100% explosive Thursday night for Warm Up by POPITA!
Opening night with
- DJ Bens
- Ravzer
- Hugo GRD
- YANN MULLER
L’événement Le Meules Bleues Festival DJ Bens Warm Up by Popita Cahors a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Cahors Vallée du Lot
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