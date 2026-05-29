Cahors

Le Meules Bleues Festival DJ Bens Warm Up by Popita

Cahors Lot

Tarif : 24.9 – 24.9 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-10 17:30:00

fin : 2026-09-10

Date(s) :

2026-09-10

Cette année, DJ Bens est de retour et il lance les festivités avec un jeudi soir 100% explosif pour le Warm Up by POPITA !

Soirée d’ouverture avec

DJ Bens

Ravzer

Hugo GRD

YANN MULLER

Cette année, DJ Bens est de retour et il lance les festivités avec un jeudi soir 100% explosif pour le Warm Up by POPITA !

Soirée d’ouverture avec

DJ Bens

Ravzer

Hugo GRD

YANN MULLER

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Cahors 46000 Lot Occitanie meulesbleues.festival@lotofgoodday.fr

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English :

This year, DJ Bens is back and he’s kicking off the festivities with a 100% explosive Thursday night for Warm Up by POPITA!

Opening night with

DJ Bens

Ravzer

Hugo GRD

YANN MULLER

L’événement Le Meules Bleues Festival DJ Bens Warm Up by Popita Cahors a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Cahors Vallée du Lot