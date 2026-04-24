Atelier de cuisine adulte 100% Asie Ateliers de cuisine Come and Cook Valence

Valence

Atelier de cuisine adulte 100% Asie

Ateliers de cuisine Come and Cook 100 Avenue Victor Hugo Valence Drôme

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:00:00

fin : 2026-05-30 16:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Plongez au cœur des saveurs d’Asie et découvrez les gestes et techniques incontournables pour réaliser de délicieuses spécialités maison.

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Ateliers de cuisine Come and Cook 100 Avenue Victor Hugo Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 41 76 15 contact@come-and-cook.fr

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English :

Plunge into the heart of Asian flavors and discover the essential gestures and techniques for creating delicious homemade specialties.

L’événement Atelier de cuisine adulte 100% Asie Valence a été mis à jour le 2026-04-21 par Valence Romans Tourisme