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Atelier de cuisine adulte Sublimons l’aubergine Ateliers de cuisine Come and Cook Valence

Atelier de cuisine adulte Sublimons l’aubergine Ateliers de cuisine Come and Cook Valence vendredi 24 juillet 2026.

Lieu : Ateliers de cuisine Come and Cook

Adresse : 100 Avenue Victor Hugo

Ville : 26000 Valence

Département : Drôme

Début : vendredi 24 juillet 2026

Fin : vendredi 24 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 60 60 60

Valence

Atelier de cuisine adulte Sublimons l’aubergine

Ateliers de cuisine Come and Cook 100 Avenue Victor Hugo Valence Drôme

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 18:00:00
fin : 2026-07-24 20:00:00

Date(s) :
2026-07-24

Découvrez toutes les saveurs de l’aubergine dans un atelier 100 % salé, parfumé et gourmand !
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Ateliers de cuisine Come and Cook 100 Avenue Victor Hugo Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 41 76 15  contact@come-and-cook.fr

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English :

Discover all the flavours of eggplant in a 100% savoury, fragrant and gourmet workshop!

L’événement Atelier de cuisine adulte Sublimons l’aubergine Valence a été mis à jour le 2026-04-22 par Valence Romans Tourisme

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