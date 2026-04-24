Atelier de cuisine adulte Sublimons l’aubergine Ateliers de cuisine Come and Cook Valence
Atelier de cuisine adulte Sublimons l’aubergine Ateliers de cuisine Come and Cook Valence vendredi 24 juillet 2026.
Valence
Atelier de cuisine adulte Sublimons l’aubergine
Ateliers de cuisine Come and Cook 100 Avenue Victor Hugo Valence Drôme
Tarif : 60 – 60 – 60 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 18:00:00
fin : 2026-07-24 20:00:00
Date(s) :
2026-07-24
Découvrez toutes les saveurs de l’aubergine dans un atelier 100 % salé, parfumé et gourmand !
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Ateliers de cuisine Come and Cook 100 Avenue Victor Hugo Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 41 76 15 contact@come-and-cook.fr
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English :
Discover all the flavours of eggplant in a 100% savoury, fragrant and gourmet workshop!
L’événement Atelier de cuisine adulte Sublimons l’aubergine Valence a été mis à jour le 2026-04-22 par Valence Romans Tourisme
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