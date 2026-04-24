Atelier de cuisine adulte Techniques de chef Les couleurs du printemps Ateliers de cuisine Come and Cook Valence
Atelier de cuisine adulte Techniques de chef Les couleurs du printemps Ateliers de cuisine Come and Cook Valence vendredi 22 mai 2026.
Valence
Atelier de cuisine adulte Techniques de chef Les couleurs du printemps
Ateliers de cuisine Come and Cook 100 Avenue Victor Hugo Valence Drôme
Tarif : 80 – 80 – 80 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 14:00:00
fin : 2026-05-22 17:00:00
Date(s) :
2026-05-22
Un atelier pour cuisiner comme un chef autour de produits de saison et de techniques qui font toute la différence. Pendant 3 heures, réalisez un menu frais, coloré et élégant.
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Ateliers de cuisine Come and Cook 100 Avenue Victor Hugo Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 41 76 15 contact@come-and-cook.fr
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English :
A workshop to cook like a chef, using seasonal produce and techniques that make all the difference. For 3 hours, create a fresh, colorful and elegant menu.
L’événement Atelier de cuisine adulte Techniques de chef Les couleurs du printemps Valence a été mis à jour le 2026-04-21 par Valence Romans Tourisme
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