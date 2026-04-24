Atelier de pâtisserie enfant Mes lunettes à la fraise Ateliers de cuisine Come and Cook Valence
Atelier de pâtisserie enfant Mes lunettes à la fraise Ateliers de cuisine Come and Cook Valence mercredi 13 mai 2026.
Valence
Atelier de pâtisserie enfant Mes lunettes à la fraise
Ateliers de cuisine Come and Cook 100 Avenue Victor Hugo Valence Drôme
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 10:00:00
fin : 2026-05-13 11:30:00
Date(s) :
2026-05-13
Les petits pâtissiers réalisent un grand classique de la gourmandise de jolies lunettes à la fraise, aussi amusantes à préparer qu’à déguster !
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Ateliers de cuisine Come and Cook 100 Avenue Victor Hugo Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 41 76 15 contact@come-and-cook.fr
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English :
The little pastry chefs create a classic delicacy: pretty strawberry glasses that are as much fun to make as they are to eat!
L’événement Atelier de pâtisserie enfant Mes lunettes à la fraise Valence a été mis à jour le 2026-04-21 par Valence Romans Tourisme
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