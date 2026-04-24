Atelier de pâtisserie enfant Mes lunettes à la fraise Ateliers de cuisine Come and Cook Valence

Valence

Atelier de pâtisserie enfant Mes lunettes à la fraise

Ateliers de cuisine Come and Cook 100 Avenue Victor Hugo Valence Drôme

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 10:00:00

fin : 2026-05-13 11:30:00

Date(s) :

2026-05-13

Les petits pâtissiers réalisent un grand classique de la gourmandise de jolies lunettes à la fraise, aussi amusantes à préparer qu’à déguster !

.

Ateliers de cuisine Come and Cook 100 Avenue Victor Hugo Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 41 76 15 contact@come-and-cook.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The little pastry chefs create a classic delicacy: pretty strawberry glasses that are as much fun to make as they are to eat!

L’événement Atelier de pâtisserie enfant Mes lunettes à la fraise Valence a été mis à jour le 2026-04-21 par Valence Romans Tourisme