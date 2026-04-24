Atelier de pâtisserie Techniques de chef Pâtisseries orientales Ateliers de cuisine Come and Cook Valence
Atelier de pâtisserie Techniques de chef Pâtisseries orientales Ateliers de cuisine Come and Cook Valence jeudi 4 juin 2026.
Valence
Atelier de pâtisserie Techniques de chef Pâtisseries orientales
Ateliers de cuisine Come and Cook 100 Avenue Victor Hugo Valence Drôme
Tarif : 80 – 80 – 80 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04 14:00:00
fin : 2026-06-04 17:00:00
Date(s) :
2026-06-04
Partez pour un voyage sucré aux saveurs orientales et découvrez des desserts parfumés et délicats, riches en textures et en gourmandise.
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Ateliers de cuisine Come and Cook 100 Avenue Victor Hugo Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 41 76 15 contact@come-and-cook.fr
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English :
Set off on a sweet voyage of oriental flavors and discover fragrant, delicate desserts, rich in texture and indulgence.
L’événement Atelier de pâtisserie Techniques de chef Pâtisseries orientales Valence a été mis à jour le 2026-04-21 par Valence Romans Tourisme
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