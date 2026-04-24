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Atelier de pâtisserie Techniques de chef Pâtisseries orientales Ateliers de cuisine Come and Cook Valence

Atelier de pâtisserie Techniques de chef Pâtisseries orientales Ateliers de cuisine Come and Cook Valence jeudi 4 juin 2026.

Lieu : Ateliers de cuisine Come and Cook

Adresse : 100 Avenue Victor Hugo

Ville : 26000 Valence

Département : Drôme

Début : jeudi 4 juin 2026

Fin : jeudi 4 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 80 80 80

Valence

Atelier de pâtisserie Techniques de chef Pâtisseries orientales

Ateliers de cuisine Come and Cook 100 Avenue Victor Hugo Valence Drôme

Tarif : 80 – 80 – 80 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04 14:00:00
fin : 2026-06-04 17:00:00

Date(s) :
2026-06-04

Partez pour un voyage sucré aux saveurs orientales et découvrez des desserts parfumés et délicats, riches en textures et en gourmandise.
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Ateliers de cuisine Come and Cook 100 Avenue Victor Hugo Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 41 76 15  contact@come-and-cook.fr

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English :

Set off on a sweet voyage of oriental flavors and discover fragrant, delicate desserts, rich in texture and indulgence.

L’événement Atelier de pâtisserie Techniques de chef Pâtisseries orientales Valence a été mis à jour le 2026-04-21 par Valence Romans Tourisme

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