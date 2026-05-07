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Atelier de Street Art Maison des têtes Valence

Atelier de Street Art Maison des têtes Valence jeudi 23 juillet 2026.

Lieu : Maison des têtes

Adresse : 57 Grande Rue

Ville : 26000 Valence

Département : Drôme

Début : jeudi 23 juillet 2026

Fin : jeudi 23 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 6 6 6 Tarif réduit

Valence

Atelier de Street Art

Maison des têtes 57 Grande Rue Valence Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 10:00:00
fin : 2026-07-23 10:00:00

Date(s) :
2026-07-23

Quand la ville devient toile, chaque mur raconte une émotion.
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Maison des têtes 57 Grande Rue Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86  artethistoire@valenceromansagglo.fr

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English :

When the city becomes a canvas, each wall tells an emotional story.

L’événement Atelier de Street Art Valence a été mis à jour le 2026-05-05 par Valence Romans Tourisme

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