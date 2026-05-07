Atelier de Street Art Maison des têtes Valence
Atelier de Street Art Maison des têtes Valence jeudi 23 juillet 2026.
Valence
Atelier de Street Art
Maison des têtes 57 Grande Rue Valence Drôme
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 10:00:00
fin : 2026-07-23 10:00:00
Date(s) :
2026-07-23
Quand la ville devient toile, chaque mur raconte une émotion.
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Maison des têtes 57 Grande Rue Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr
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English :
When the city becomes a canvas, each wall tells an emotional story.
L’événement Atelier de Street Art Valence a été mis à jour le 2026-05-05 par Valence Romans Tourisme
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