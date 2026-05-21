Atelier d’écriture Romance Librairie Café Valence
Atelier d’écriture Romance Librairie Café Valence mercredi 3 juin 2026.
Valence
Atelier d’écriture
Romance Librairie Café 4 rue Sauniere Valence Drôme
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
+ consommation sur place
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 14:30:00
fin : 2026-06-03 17:00:00
Date(s) :
2026-06-03
Offrez-vous une parenthèse créative et laissez votre imagination prendre vie lors d’un atelier d’écriture chez Romance Librairie-Café.
.
Romance Librairie Café 4 rue Sauniere Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 69 16 24 60 romance.librairie@gamil.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Treat yourself to a creative interlude and let your imagination come to life during a writing workshop at Romance Librairie-Café.
L’événement Atelier d’écriture Valence a été mis à jour le 2026-05-21 par Valence Romans Tourisme
À voir aussi à Valence (Drôme)
- Projet musical des classes de cuivres Les Fables de La Fontaine Auditorium de la Maison de la Musique et de la Danse Valence 27 mai 2026
- 80 ans du Secours Catholique Caritas France Valence 27 mai 2026
- Atelier de pâtisserie enfant Mon cookie géant Ateliers de cuisine Come and Cook Valence 27 mai 2026
- Ciné-goûter Les contes du pommier Lux Scène Nationale Valence 27 mai 2026
- Atelier de pâtisserie en binôme Adulte/Enfant Ateliers de cuisine Come and Cook Valence 27 mai 2026