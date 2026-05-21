Atelier d’écriture Romance Librairie Café Valence

Valence

Atelier d’écriture

Romance Librairie Café 4 rue Sauniere Valence Drôme

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

+ consommation sur place

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 14:30:00

fin : 2026-06-03 17:00:00

Date(s) :

2026-06-03

Offrez-vous une parenthèse créative et laissez votre imagination prendre vie lors d’un atelier d’écriture chez Romance Librairie-Café.

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Romance Librairie Café 4 rue Sauniere Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 69 16 24 60 romance.librairie@gamil.com

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English :

Treat yourself to a creative interlude and let your imagination come to life during a writing workshop at Romance Librairie-Café.

L’événement Atelier d’écriture Valence a été mis à jour le 2026-05-21 par Valence Romans Tourisme