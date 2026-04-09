Atelier dessin Natures de paysages les secrets graphiques d’un jardin pittoresque Musée de Valence Valence

Valence

Atelier dessin Natures de paysages les secrets graphiques d’un jardin pittoresque

Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence Drôme

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 14:00:00

fin : 2026-05-02 17:00:00

Date(s) :

2026-05-02

Après une introduction dans l’exposition temporaire pour explorer le sentiment de la nature et esquisser vos premiers relevés, vous poursuivrez votre immersion au cœur d’un paysage privilégié, le jardin du musée,

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Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 80 musee@mairie-valence.fr

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English :

After an introduction to the temporary exhibition to explore the feeling of nature and sketch your first drawings, you’ll continue your immersion in the heart of a privileged landscape, the museum garden,

L’événement Atelier dessin Natures de paysages les secrets graphiques d’un jardin pittoresque Valence a été mis à jour le 2026-04-09 par Valence Romans Tourisme